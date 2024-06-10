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鑑定書付 元NYメッツ 松井稼頭央 2004年直筆サインボール MLB
商品番号 R74056702934
商品名

鑑定書付 元NYメッツ 松井稼頭央 2004年直筆サインボール MLB
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。元NYメッツ松井稼頭央2004年直筆サインボールMLB公式ボール鑑定書、ケース付き◎自宅での長期保存の為、多少経年劣化によるシミ、傷などがある場合がありますので、画像をよく見てご判断くださいますようお願いします。◎すり替え防止の為に返品の受付はしておりません◎発送は平日のみとなります(土曜日、日曜日、祝日発送不可)◎コメント返信、多少遅れる事もありますジャンル（スポーツ選手）...野球
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit371286.html
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