ボッテガヴェネタ　長財布　グリーン

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商品詳細
2021年3月14日に、大丸梅田店で購入しました。一点入荷のものらしく、他の人と被ったことがありません。あまり使用していないので、スレ等なく美品だと思いますが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。内側のカードポケット部分に、ファスナーの型がすこしついています。箱等なく、保存袋のみの発送となります。（レシートはつきません。）BOTTEGAVENETAメンズラウンドファスナー長財布型押しカーフグリーン商品詳細・ラウンドファスナー開閉・内側マチ付き札入れx2・カードポケットx8・マルチポケットx2・ファスナー付き小銭入れ・シルバー金具・ライニング：カーフレザー（グリーン）サイズヨコ19cmxタテ10cmxマチ1.5cmカラーグリーン素材型押しカーフ/ライトカーフ
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