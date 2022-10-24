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ボッテガヴェネタ　長財布　グリーン
商品番号 V59446111750
商品名

ボッテガヴェネタ　長財布　グリーン
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 18,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年3月14日に、大丸梅田店で購入しました。一点入荷のものらしく、他の人と被ったことがありません。あまり使用していないので、スレ等なく美品だと思いますが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。内側のカードポケット部分に、ファスナーの型がすこしついています。箱等なく、保存袋のみの発送となります。（レシートはつきません。）BOTTEGAVENETAメンズラウンドファスナー長財布型押しカーフグリーン商品詳細・ラウンドファスナー開閉・内側マチ付き札入れx2・カードポケットx8・マルチポケットx2・ファスナー付き小銭入れ・シルバー金具・ライニング：カーフレザー（グリーン）サイズヨコ19cmxタテ10cmxマチ1.5cmカラーグリーン素材型押しカーフ/ライトカーフ
http://narcologia.ru/goods/ambassador565006.html
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