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値下げしました　ファイロファックス　システム手帳　スリム　クロス
商品番号 N22456494903
商品名

値下げしました　ファイロファックス　システム手帳　スリム　クロス
ブランド名 ファイロファックス
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒革の手帳バイブルサイズ　リング径11mm国内の百貨店で購入しました。SLIMLINECROSSITALIANLEATHERの表示。数回使用のみで、ペンホルダーやカード入れ部分も使用していないのでクセはついていません。スリムでシンプルなモデルのため、カバンに入れても邪魔にならないと思います。
http://narcologia.ru/goods/scissoring676396.html
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