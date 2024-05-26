90s激レアNIKEナイキ銀タグ6パネル帽子キャップツートーン刺繍ビンテージ

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90年代のビンテージ品。ツバ裏はグリーンの粋なデザインです。素人保管になりますので、あらかじめご理解くださいませ。#古着屋うみ_←激レアアイテム多数出品中‼️EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）alwayth（オールウェイス）bedlam（ベドラム）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）esow（エソウ）ecwcs（エクワックス）jhakx（ジャークス）RWCHE（ローチ）sonofthecheese（サノバチーズ）newera（ニューエラ）700fill1ldk、cupandcone、j.crew、oldstussy、supreme、Mondaysuck、カーハート、パタゴニアとの相性もいいと思います。その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・stussy等USA製80s90sヴィンテージ古着トップスであればレディースシャツTシャツの夏物からトラックジャケットスウェットパーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロンアノラックジャケット等の商品も出品中です。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。