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90s激レアNIKEナイキ銀タグ6パネル帽子キャップツートーン刺繍ビンテージ
商品番号 R40898325792
商品名

90s激レアNIKEナイキ銀タグ6パネル帽子キャップツートーン刺繍ビンテージ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代のビンテージ品。ツバ裏はグリーンの粋なデザインです。素人保管になりますので、あらかじめご理解くださいませ。#古着屋うみ_←激レアアイテム多数出品中‼️EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）alwayth（オールウェイス）bedlam（ベドラム）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）esow（エソウ）ecwcs（エクワックス）jhakx（ジャークス）RWCHE（ローチ）sonofthecheese（サノバチーズ）newera（ニューエラ）700fill1ldk、cupandcone、j.crew、oldstussy、supreme、Mondaysuck、カーハート、パタゴニアとの相性もいいと思います。その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・stussy等USA製80s90sヴィンテージ古着トップスであればレディースシャツTシャツの夏物からトラックジャケットスウェットパーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロンアノラックジャケット等の商品も出品中です。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。
http://narcologia.ru/goods/displease934531.html
http://narcologia.ru/goods/freshman599356.html
http://narcologia.ru/goods/passivity845483.html
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