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LOS ANGELS LAKERS ／ シューティング ジャケット
商品番号 Y59924890417
商品名

LOS ANGELS LAKERS ／ シューティング ジャケット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タグに\"オーセンティック\"の記載ございますので当時選手が使用していた物と同様の物になるかと思います。表記サイズ／M(USサイズ)着丈／約72cm身幅／約52~53cmKOBEBRYANTコービー・ブライアントコービーブライアントLEBRONJAMESレブロン・ジェームスレブロンジェームス八村塁ロサンゼルス　レイカーズレイカーズLOSANGELSLAKERSマイケルジョーダンMICHAELJORDANNBA
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