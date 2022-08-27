コムデギャルソン オリジナル 京都店限定Tシャツ

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商品詳細
◆商品コムデギャルソンオリジナル京都店限定TシャツAdamPendletonコラボ◆型番OJ-T001(AD2022)◆色白×黒◆サイズM◆平置き実寸肩幅:43.5cm着丈:67cm身幅:48cm(脇下間)多少の誤差はご容赦ください。◆素材綿100%◆購入店コムデギャルソン京都店◆定価13,000円+税プロフィール欄、必ずお読みください。非喫煙者、ペットは飼っていません。ネコポス便で発送予定。NC、NCでお願いいたします。
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