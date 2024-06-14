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【新品未使用】エルメス　メンズマフラー
商品番号 U32186050680
商品名

【新品未使用】エルメス　メンズマフラー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国内正規店にて購入しました。使いやすいバイカラーのマフラーです。色CONIFERE/FLANELL片方はグレー、もう一方の黒に見える方は、少し濃いグリーン、のように解釈していただくとよりイメージしやすいかと思います。サイズ40cmx160cm素材カシミア100%イギリス製付属品ショップタグ、ブランドタグお箱とリボンは+2000円申し受けます。
http://narcologia.ru/goods/calling657950.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical147801.html
http://narcologia.ru/goods/approximate598020.html

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