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VINTAGE ヴィンテージ VOLVO ボルボ 刺繍 CAP キャップ 紺系
商品番号 U92563675127
商品名

VINTAGE ヴィンテージ VOLVO ボルボ 刺繍 CAP キャップ 紺系
ブランド名 ボルボ
特別価格 税込 3,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。★商品説明★【BRAND】VINTAGEヴィンテージ【IETM】VOLVOボルボヴィンテージCAPキャップ帽子車メーカー刺繍アジャスターアクリルウールネイビー系アーカイブ【COLOR】ネイビー系画像参照【SIZE】ONESIZE(アジャスター調節可能)【MATERIAL】アクリル85%ウール15%【CONDITION】ヴィンテージ品になりますので使用感はございますが良好です。まだまだ問題なく使用して頂けます。ヴィンテージ品、保管品ですので、その点はご理解の上、ご検討ください。【MEMO】VINTAGEヴィンテージVOLVOボルボヴィンテージCAPキャップ帽子車メーカー刺繍アジャスターアクリルウールネイビー系アーカイブです。細かなディテールやシルエットが綺麗です。素材並びにシルエット、デザインも洗練されたデザインですので、末永くお使い頂けます。アーカイブ送料込み★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。)
http://narcologia.ru/goods/Taipei353071.html
http://narcologia.ru/goods/providence428594.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild544752.html

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