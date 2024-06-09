極美品】フェアファクス ネクタイ 千鳥格子 パープル シルク ブランド ...

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ネクタイのおすすめブランド20選。シンプルなモノから個性的なモノまで ネクタイのおすすめブランド20選。シンプルなモノから個性的なモノまで

ご覧いただきありがとうございます。#ネクタイSHOP一丁目一番地 と申します。こちらの商品についてご説明させていただきます。【ブランド】FAIRFAX（フェアファクス）【カラー】紫、黒、白【素材】シルク100％【サイズ】大剣幅：約8cm小剣幅：約4.5cm全長：約146cm【生産国】日本製【状態】目立った汚れ等はなく極美品です!!【購入先】大手リサイクルショップ真贋鑑定済みです!!【割引情報】①フォロー割引 5%OFF!!当アカウントをフォローした状態で商品を購入していただくと5%OFFとなります!!②まとめ買い割引 2点購入→300円引き!! 3点購入→600円引き!! 4点購入→1,200円引き!! 5点購入→2,000円引き!!両制度の併用も可能ですので大変お得となっております!!割引制度をご希望の際は、必ず購入前にコメントにてお伝えください。購入後の割引制度適用はできませんのでご注意ください。【配送】送料無料です!!基本的にゆうゆうメルカリ便で発送いたします。匿名配送になりますので安心してご購入いただけます。24時間以内の発送を心がけております。48時間以内に発送が困難な場合には取引メッセージにてお知らせいたします。【梱包】ネクタイを折ってビニール袋に入れ、角2号サイズの封筒で発送いたします。【最後に】当店は他にもハイブランドを中心としたネクタイを多数取り扱っていますので、ぜひご覧ください!!#ネクタイSHOP一丁目一番地こちらのタグを使用していただくことで当店の商品をブランド、色、状態、販売中のみ、などこだわり条件で検索することが可能です!! ------------------ショップ使用欄-------------------【商品番号】50421009【検索用キーワード】フェアファックスネクタイ新卒スーツメンズ父の日誕生日プレゼント結婚式成人式パーティビジネスブランド入学式卒業式人気ロゴ冠婚葬祭古着カラー···パープル