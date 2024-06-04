80s Beethoben ベートーヴェン 霜降り　リンガーTシャツ

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olaVintageヴィンテージ リンガーt半袖レア希少オールド80sシングルステッチ 70s〜80sOberlinBeethobenベートーヴェンリンガーtシャツです。175cm,60キロの自分が着用するとちょうどピチTサイズかつある程度余裕も生まれるサイズ感ですので、秋冬にジャケットなどの下に来ていただいてもとても似合うと思います！ tシャツの表面の右下に小さなシミがございますので、気にしない方のみご購入ください。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋、冬実寸サイズ着丈64cm身幅42cm肩幅42cm袖丈18cm 即購入OKです！値下げ交渉、可能な限り受け付けます！