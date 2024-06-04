希少シュプリーム ビッグロゴ バックプリント Tシャツ XL 即完モデル ...

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商品情報ブランド：シュプリーム supreme色柄 ：黒 ブラックサイズ ：XL希少状態 目立つ傷、汚れありませんが若干の使用感あります。フロント部分に少し褪せがあります。その他良好サイズ詳細（平置き採寸）着丈71cm身幅62cm注意事項※神経質な方は、古着のご購入をお控え下さい。※掲載写真の色合い及び、サイズ詳細の多少の違いはご容赦下さい。