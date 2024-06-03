PRADA ストール／マフラー

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カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...ウール長さ、約138cm幅、約43cm所々、小さいですがほつれがあります気になる方はお控え下さい詳しく見たい方はコメント下さい、新たに写真撮ります理解のある方よろしくお願いします