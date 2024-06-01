90s black flag vtg tシャツ ブラックフラッグ アメカジ

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商品詳細
【商品の説明】ブランド、メーカー:カラー：ブラックサイズ：表記不明素人寸で着丈約68cm身幅約48cm肩幅約44cmです。オールドのブラックブラックのビンテージtシャツです。ナイスグラフィック。お探しの方、是非。【商品の状態】使用状況：画像で確認いただける通り、ユーズドですが特筆すべきダメージ、汚れありません。古着なれした方でしたら問題ない状態かと思います。注意事項：古着に理解の無い方は入札をお控え下さい。気になる事が御座いましたら事前に質問をお願いします。落札後はNCNRでお願いします。素人による梱包になりますのでご理解ください。※他にも出品しておりますのでよろしければご覧下さい。80sアメリカ製vintageナイキアディダスロゴnikeadidasmickeyチャンピオンセントジェームスビンテージlevi's501701606rundmcbeastieboysraidersレイダーススウェット西ドイツサチモスオカモトズNFLfelcohiphopkanieckoイエローブーツstarterスターターロックtシャツメタリカnirvanaオフスプリングレイジ風車オレンジスウォッシュゴツjordanジョーダンレイジtoolragebeastieboysanthraxニルヴァーナブレイミングリップスビョークSADEパルプフィクション映画アニメAKIRAカリフォルニアフラッグKISSオジーオズボーンエアロスミスガンズアンドローゼズメタリカ
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