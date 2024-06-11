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超レア NIKE Clima-Fit CAP キャップ ビンテージ ラップT
商品番号 O98629634112
商品名

超レア NIKE Clima-Fit CAP キャップ ビンテージ ラップT
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超レアNIKEClima-FitCAPキャップビンテージラップT数年前にLAのRoundTwoで購入致しました。かなりレアです。BlackxWhiteフリーサイズ状態いいです。(軽くツバがラウンドしております。)古着、中古品にご理解のない方は購入をご遠慮ください。他にもレアなキャップ出品中ですので併せてご確認ください！#nike#ナイキ#climafit#acg#キャップ#ビンテージ#cap#raptees#raptee#ラップティーズ
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