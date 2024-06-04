ナイキ メンズ スニーカー レボリューション6 4E 29cm 幅広 黒 靴

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★新品未使用☆ナイキジャパンの正規品★全国送料無料☆購入前コメント不要、即購入歓迎※ご購入前のあいさつは必要ございません。※ご購入後のあいさつもなくても大丈夫です。ご注文後はこちらで勝手に最短でご対応いたします。※基本的にできるだけ即日発送します！★画期的な快適さ。☆柔らかいフォームが足にかかる衝撃を吸収。★快適なランニングを継続可能。☆軽量のニット素材で足の通気性を確保しながらしっかりサポート。★どのような場面にも合う無駄のないデザイン。【ブランド】NIKE/ナイキ【品番】DD8475-003【モデル】レボリューション6【カラー】ブラック/ホワイト【アッパー】合成繊維/合成樹脂【アウトソール】合成底【付属品】ブランド箱【サイズ】29.0cm/US11.0【サイズ感】通常はスニーカーと同サイズが適正サイズです。※しかし、サイズ感や足の形には個人差があります。あくまで私個人の感想としてお考えください。【生産国】インドネシア#29cmのメンズ靴はこちら！#ナイキのメンズ靴はこちら！#メンズ靴はこちら！※現在お値下げは行っておりません。シーン...ランニング/トレーニング