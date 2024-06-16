ルイヴィトン　２つ折り財布　備品

ルイヴィトンの二つ折り財布です。小銭を入れるところもあります。東京都内の百貨店で購入しました。半年ほど使用していました。比較的きれいですが、写真のように一部コーティングが剥げています。キャンセルは受け付けておりませんので、写真をよくご覧ください。



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