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【新品未使用】カセット コインパース付き二つ折りウォレット
商品番号 W68671504718
商品名

【新品未使用】カセット コインパース付き二つ折りウォレット
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 23,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーン財布形···二つ折り新品未使用です。ボッテガカラーがアクセントになっていて、レディースでも持ちやすいと思います。衝動買いしましたが、使わずにずっと置いているため出品いたしたます。定価82500円気になる点などございましたら、お気軽にお声かけください。※あくまで素人保管ですので神経質な方は取り引きご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/competitive287281.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation294921.html
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