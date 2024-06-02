【新品未使用】カセット コインパース付き二つ折りウォレット

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商品詳細
カラー···グリーン財布形···二つ折り新品未使用です。ボッテガカラーがアクセントになっていて、レディースでも持ちやすいと思います。衝動買いしましたが、使わずにずっと置いているため出品いたしたます。定価82500円気になる点などございましたら、お気軽にお声かけください。※あくまで素人保管ですので神経質な方は取り引きご遠慮ください。
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