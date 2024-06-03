【アメリカ製】00s ロックマウント フリース マフラー ネイティブ柄 黄色

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ROCKMOUNT フリースマフラー-Freeport 上野御徒町店



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商品を御覧頂きありがとうございます。【00s/Rockmount/Native/Fleece/Muffler/Yellow×TurquoiseBlue/MadeinUSA】ネイティブ柄が可愛い♪ロックマウントのフリース製マフラーです。12年程前に購入致しました。現在は販売されていないと思います。90年代のパタゴニアを彷彿とさせられる『弾力』があるしっかりとしたフリース生地が使われています。複数のマフラーと併用し、1シーズン着用致しました。その後はシーズン毎にホームクリーニングを行いクローゼットにて保管しておりました。ラルフローレンロンハーマンリーバイスリーラングラーオルテガジェラードボヘミアンズデニムダンガリービームスボーイetcお好きな方にもオススメです。 ご希望がありましたら、お写真を追加させて頂きます。お気軽に声掛け下さい。■カラーイエロー系総柄■素材ポリエステル100%■サイズ全長160cm幅26cm■生産国アメリカ■状態毛羽立ち有り大きな汚れやダメージは見受けられません。ホームクリーニング済⚠︎価格交渉に関するお願い⚠✖️「お値下げ可能でしょうか？」●「○○円にてお譲り頂けないでしょうか？」等具体的な【購入希望金額】をご提示下さい。恐れ入りますが『円滑なお取引』にご協力頂けましたら幸いです。既にお値下げ済みの商品等に関しましては、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承下さい。