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商品詳細
ワイプロジェクトのベルトです。ベルトの裏側に傷が少しはいってます。必要でしたら写真掲載します。購入される際は中古品ということをご留意の上お願いします。1枚目の写真はFarfetch様より2枚目は発注履歴です。Ssenseで購入。10回ほど使用。箱は捨てました素材···コットン素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/mobilehome261243.html
http://narcologia.ru/goods/seamless439029.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric862045.html
Y/project ワイプロベルト - ベルト
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