WCS2023限定 パラダイスリゾート ポケモンカード フランス語版 1枚

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ポケモンWCS2023にて出場選手に配布された限定プロモカードです。日本語英語中国語(台湾）フランス語ドイツ語イタリア語タイ語国語インドネシア語ポルトガル語スペイン語の中のフランス語版単品です。他言語も出品していますので、まとめ買いいただいた際にはお値下げさせていただきます。現在は箱の中で保管しております。厳重に梱包の上ご発送します。PokemonPokemoncardWCS2023yokohamalimitedポケモンポケモンカード横浜プロモカード限定カードボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)