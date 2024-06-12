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Raffaello ラファエロ 財布 メンズ
商品番号 S15615600163
商品名

Raffaello ラファエロ 財布 メンズ
ブランド名 ラファエロ
特別価格 税込 2,729 円
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商品詳細

定価9998円父のプレゼントに購入しましたが、兄とプレゼントが被ってしまい不要になってしまったため出店させていただきます。●状態：開封なし、新品●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。全く開いておりませんが、気になる方はご遠慮ください。ゆうゆうメルカリ便をご希望の方はお値段の変動がございますので、ご連絡ください。値段交渉承ります。ご連絡ください。
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