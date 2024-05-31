タグ付き　NEW ERA ×　任天堂スーパーマリオコラボ商品　キャップ

ご覧頂きありがとうございます。ニューエラ×マリオデザインのキャップです。タグつき状態のデッドストック品です。試着のみの未使用に近いとさせて頂きましたが自宅保管の為、古着にご理解ある方のみご購入ください。ダンボール箱でらくらくメルカリ便発送。よろしくお願いします。



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