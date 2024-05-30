ダンヒル dunhill 長財布 革製品 新品

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商品詳細
直営店購入ダンヒル長財布サイドカー上質な質感のブラックレザーに、ブランドロゴが刻印されたプレートが配置されたシンプルなアイテム。ブランドロゴプレート刻印部分保護シール付いたままです。軽量で耐久性に優れたグレインドカウハイドレザー約W19.8×H9,5×D2,5素材/グレインドカウハイドレザーカラー/ブラック仕様/札入れ×1/カードポケット×10/ポケット×2付属/ダンヒル専用ＢＯＸギャランティカードこれからのイベント事にオススメ
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