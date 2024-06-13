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【新品】DOLCE\u0026GABBANAカードケース
商品番号 J33742609488
商品名

【新品】DOLCE\u0026GABBANAカードケース
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

難波高島屋で購入したばかりです。25300円で購入したレシートもあります。おしゃれなカードケース、全てそろっていますので、宜しくお願いします。カラー...ブラック素材...本革
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