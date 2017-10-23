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ルイヴィトン　ウォレットチェーン
商品番号 O29127201167
商品名

ルイヴィトン　ウォレットチェーン
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,700 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ルイヴィトン　LOUISVUITTONウォレットチェーン長財布アコルディオンの付属品になります。箱もお付けいたします。色はゴールド、長さは33cmほどになります。多少の変色、傷があります。中古品になりますので神経質な方のご購入はお控え下さるようお願い致します。#ルイヴィトン#LOUISVUITTON#ウォレットチェーン#ゴールド
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