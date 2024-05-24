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ブラックアイパッチNEW ERAニューエラ59FIFTYキーホルダーBエンブレム
商品番号 B17409097666
商品名

ブラックアイパッチNEW ERAニューエラ59FIFTYキーホルダーBエンブレム
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BEMBLEMNEWERACAPKEYCHAINBLACK/BROWNNEWERA社のスタンダードな59FIFTYのベースボールキャップをモチーフにしたキャップキーホルダー、バックやポーチやベルトループにファッションのポイントとして最高です！サイズ：ONESIZE全長：19.5cm横：8cm高さ：5cmカラー：ブラック✖︎ブラウン（2TONE）※新品未使用の未開封※特典付き！ニューエラステッカー非売品付けます！！ステッカーサイズ約縦✖︎横7.5ゴールドステッカー形···ベースボール
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