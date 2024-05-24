値下げ【新品】LP 59FIFTY STAPLE ニックス 8

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商品詳細
LP59FIFTYSTAPLEニューヨーク・ニックスライトロイヤルオレンジバイザーサイズ：8【商品について】新品・未使用のタグ付きです。2022年2月にNEWERAオンラインで出品者自身が購入しました。購入後は試着もせず、大切に保管しておりました。※とは言え素人保管なので、神経質な方は購入をお控え下さい。\u003c商品説明：NEWERAオンラインより抜粋\u003eデザイナーストリートブランド、STAPLE（ステイプル）とのコラボレーションコレクション。ブランドを象徴するPigeon（鳩）やフンのアートワークを各所に刺繍でレイアウトしたデザイン。シルエットは基本的な特徴は59FIFTYそのままに、低めのクラウンにバイザーをあらかじめカーブさせた仕様。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開です。【お願い】お値引きの交渉はご遠慮ください。#staple#ステイプル#ニューエラ#NEWERA#newera#LP59FIFTY#59FIFTY
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LP 59FIFTY STAPLE ニックス ニューヨーク ライトロイヤル
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LP 59FIFTY STAPLE ニューヨーク・ニックス ライトロイヤル オレンジバイザー
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