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アメリカ　陸軍　SAWガンナー　特殊部隊　戦争　軍隊　ミリタリー　1/6
商品番号 N14136954359
商品名

アメリカ　陸軍　SAWガンナー　特殊部隊　戦争　軍隊　ミリタリー　1/6
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

アメリカ陸軍　SAWガンナー　アフガニスタンイメージアイテムの特性上、とれやすいパーツなどもありますので、購入者様で対応出来る方のみお願い致します。最短のお取引を心掛けますが、仕事の都合上、申し訳ありませんが配送にお時間頂く場合もございます。時間指定不可。タバコ吸いません、ペットなし、香水なし#特殊部隊#DAMTOYS#ソルジャーストーリー#シールズ#自衛隊フィギュア種類...アクションフィギュア性別...男スケール...1/6
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