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YAMAHA ヤマハ DTX用パッド PCY80 2個
商品番号 F66820176840
商品名

YAMAHA ヤマハ DTX用パッド PCY80 2個
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DTXシリーズ用パッドです。PCY80SとPCY802個となります。付属品：付属品は接続ケーブルとなります。【状態など】傷、使用感はございますが、動作は問題ありません。
http://narcologia.ru/goods/Adder515075.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador969706.html
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