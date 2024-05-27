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- YAMAHA ヤマハ DTX用パッド PCY80 2個
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商品詳細
DTXシリーズ用パッドです。PCY80SとPCY802個となります。付属品：付属品は接続ケーブルとなります。【状態など】傷、使用感はございますが、動作は問題ありません。
http://narcologia.ru/goods/Adder515075.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador969706.html
http://narcologia.ru/goods/unusable919474.html
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