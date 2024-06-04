newbalance スニーカー CT30SC2D サイズ: 26cm

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新品未使用newbalanceニューバランススニーカー CT30SC2Dサイズ:26cm22.5～29cmも別に出品しています。※靴箱を小さく加工して伝票を貼って発送します。加工せずプチプチで梱包は+100円で対応します。【商品の購入にあたっての注意事項】※シューズの製造過程で、接着剤の付着や縫製のズレ・歪みがある場合がございます。※使用される素材の特性上、左右で素材の質感が異なる場合やシワや若干の傷がある場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。【商品詳細】●素材:【甲被】人工皮革【アウトソール】合成底【実寸サイズ】●重量:約170g(25.0cm片足)●インドネシア製●幅:D(やや細い)●軽量でクッション性に優れたDYNASOFTソールが、快適なライド感を提供する「CT30」。●ニューバランスのクラシカルなコートスタイルを、オールシンセティックレザーアッパーでクリーンに仕上げました。靴通勤通学スポーツカジュアルランニングメンズレディースかわいいかっこいいカッコいいおしゃれオシャレ白ホワイト軽量軽い