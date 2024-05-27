- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- 3.1 Phillip Lim number tee 3 xs
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
商品名:3.1PhillipLim(3.1フィリップリム)numbertee3xs＊定価¥50000弱→お買い得価格(半額以下)＊XS希少サイズ☆国内少量のみの入荷でした！！＊現在、値引いた価格にしておりますが、他の品物がいくつか売れましたら、元の価格に戻しますので、お早めにお買い求め下さい。カラー：black/whiteサイズ:XS(着丈64cm/身幅52cm/脇下41cm/袖幅18cm/肩幅46cm)＊平置きでのサイズ(素人採寸)希少サイズ購入先：伊勢丹新宿店状態：中古品。1ヶ月ほど着用していたので、多少の使用感はございますが、中古品の中では比較的きれいです。まだまだ着用を楽しんで頂けると思います。10中7くらいの状態です。裏側、左肩下にあまり目立たない程度で、軽くくすんでいる部分がございます。トラブルを避ける様、念のため表記させて頂きました。写真4枚目にてご確認下さい。＊中古品や古着にご理解のある方限定のお取引きとさせて頂きます。当方、匂いなども気にしており、喫煙しておりません。大事に保管しております。☆定価¥50000弱したITEMなので、お買い得プライスになってます！！しっかりしたボディーのTシャツです。基本的にサイジンクが大きいブランドで、XSは人気のサイズで、なかなか見付けるのが困難です！OAMCFEAROFGODoffwhitevetmentsAlexanderWang1LDKY3jilsandersacaiRAFSIMONSnikelabRickOwensなどがお好きな方は、気になるITEMだと思います。#ISETAN#PhillipLim#フィリップリム☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
http://narcologia.ru/goods/insignificant794682.html
http://narcologia.ru/goods/influenza531593.html
http://narcologia.ru/goods/displease461331.html
スリーワンフィリップリム Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 60点 ...
3.1 Phillip Lim We Are Ny Twisted Tie Back T-Shirt | Shopbop
スリーワンフィリップリム Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 60点 ...
スリーワンフィリップリム Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 60点 ...
3.1 PHILLIP LIM NWT WHITE STUD EMBELLISHED CROPPED TEE TOP BLOUSE ...
3.1 Phillip Lim We Are Ny Twisted Tie Back T-Shirt | Shopbop
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim パシュリ ミディアムサッチェル ...
3.1 Phillip Lim Gathered Ring T-Shirt
3.1 Phillip Lim Argyle Jacquard V-Neck Cardigan
3.1 Phillip Lim（3.1 フィリップ リム）正規通販 - mirabella(ミラベラ)
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim パシュリ ミディアムサッチェル ...
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim パシュリ ミディアムサッチェル ...
3.1 Phillip Lim(スリーワンフィリップリム) / ダブルライダース ...
http://narcologia.ru/goods/insignificant794682.html
http://narcologia.ru/goods/influenza531593.html
http://narcologia.ru/goods/displease461331.html
スリーワンフィリップリム Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 60点 ...
3.1 Phillip Lim We Are Ny Twisted Tie Back T-Shirt | Shopbop
スリーワンフィリップリム Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 60点 ...
スリーワンフィリップリム Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 60点 ...
3.1 PHILLIP LIM NWT WHITE STUD EMBELLISHED CROPPED TEE TOP BLOUSE ...
3.1 Phillip Lim We Are Ny Twisted Tie Back T-Shirt | Shopbop
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim パシュリ ミディアムサッチェル ...
3.1 Phillip Lim Gathered Ring T-Shirt
3.1 Phillip Lim Argyle Jacquard V-Neck Cardigan
3.1 Phillip Lim（3.1 フィリップ リム）正規通販 - mirabella(ミラベラ)
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim パシュリ ミディアムサッチェル ...
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim パシュリ ミディアムサッチェル ...
3.1 Phillip Lim(スリーワンフィリップリム) / ダブルライダース ...