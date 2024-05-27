3.1 Phillip Lim number tee 3 xs

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商品名:3.1PhillipLim(3.1フィリップリム)numbertee3xs＊定価¥50000弱→お買い得価格(半額以下)＊XS希少サイズ☆国内少量のみの入荷でした！！＊現在、値引いた価格にしておりますが、他の品物がいくつか売れましたら、元の価格に戻しますので、お早めにお買い求め下さい。カラー：black/whiteサイズ:XS(着丈64cm/身幅52cm/脇下41cm/袖幅18cm/肩幅46cm)＊平置きでのサイズ(素人採寸)希少サイズ購入先：伊勢丹新宿店状態：中古品。1ヶ月ほど着用していたので、多少の使用感はございますが、中古品の中では比較的きれいです。まだまだ着用を楽しんで頂けると思います。10中7くらいの状態です。裏側、左肩下にあまり目立たない程度で、軽くくすんでいる部分がございます。トラブルを避ける様、念のため表記させて頂きました。写真4枚目にてご確認下さい。＊中古品や古着にご理解のある方限定のお取引きとさせて頂きます。当方、匂いなども気にしており、喫煙しておりません。大事に保管しております。☆定価¥50000弱したITEMなので、お買い得プライスになってます！！しっかりしたボディーのTシャツです。基本的にサイジンクが大きいブランドで、XSは人気のサイズで、なかなか見付けるのが困難です！OAMCFEAROFGODoffwhitevetmentsAlexanderWang1LDKY3jilsandersacaiRAFSIMONSnikelabRickOwensなどがお好きな方は、気になるITEMだと思います。#ISETAN#PhillipLim#フィリップリム☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆