Vスターユニバース 1BOX シュリンクなし ペリペリ付き

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商品詳細
⭐️24時間以内発送⭐️Ｖスターユニバース1BOXシュリンクなしの為BOXの初期キズ等気にしない方でお願い致します。中身には影響はありません。BOX未開封のまま発送させて頂きます。検索用#ポケモンカードゲーム#ポケカ#トレーディングカード#クレイバースト#スノーハザード#バイオレット#スカーレット#Vユニ#Vスターユニバースボックスパックシングル···ボックス(box)#ポケモンカードゲーム#ポケカ#ウルトラシャイニー#ssr#色違い#シャイニースターv#一撃マスター#連撃マスター#イーブイヒーローズ#ハイクラスデッキ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#漆黒のガイスト#シュリンク付き#ソードアンドシールド#拡張パック#BOX#白銀のランス#vmaxクライマックス#スタートデッキ100#csr#タイムゲイザー#スペースジャグラー#ダークファンダズマ#ダークファンダズマ#ポケモンgo#ロストアビス#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#vstarユニバース#ペリペリ付き種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックVMAXクライマックス
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