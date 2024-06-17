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新品 RRLダブルアールエル ラルフローレン ロゴ Tシャツ 半袖 Sサイズ
商品番号 S33082907052
商品名

新品 RRLダブルアールエル ラルフローレン ロゴ Tシャツ 半袖 Sサイズ
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定番大人気！！ロゴクルーネックTシャツ22FW新品定価13,200円Sサイズ肩幅43　身幅46　着丈68　袖丈18薄手のコットンジャージーを使用。1940年代のベーシックな訓練用Tシャツがベースの本格的な袋編み。ガーメント染めと強いウォッシュ加工を施して、着込んだ風合いの仕上がりを実現。・クルーネック・半袖・フロント中央にRalphLaurenEst.1993RRLDoubleRLのプリント・洗濯機洗い可コットン100%宜しくお願いします！Tシャツカットソーシャツニットカットソー半袖無地半袖DoubleRLRRLRalphLaurenダブルアールエルラルフローレンPoloRalphLaurenポロラルフローレンPoloSportポロスポーツPOLOCOUNTRYポロカントリーRonHermanロンハーマンEngineeredGarmentsエンジアードガーメンツLEVI'SVINTAGECLOTHINGリーバイスヴィンテージクロージングSUNSURFサンサーフ東洋エンタープライズBarbourバブアー
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