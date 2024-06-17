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【新品】英国生地ジェイプレスJ.PRESSネクタイ
商品番号 V37631772927
商品名

【新品】英国生地ジェイプレスJ.PRESSネクタイ
ブランド名 ジェイプレス
特別価格 税込 1,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

J.PRESSが英国ロバートキートに別注をかけた貴重なネクタイになります。ビジネスには定番の小紋柄になりますので流行関係なく長く使って頂けるネクタイですのでプレゼントにもオススメです^^※こちらはネクタイのみの出品になります。剣幅約8.5㎝シルク100%【ROBERTKEYTE（ロバートキート）】1999年4月にRobertKeyte氏によって創業。2004年からはジャガード織機を導入しプリントと織物を生産するメーカーとなりまして、プリントと織物の両方を一つの工場で生産するロバートキート社ならではのデザインです。国内でもビームス、エディフィス、シップスなど多くのセレクトショップが取り扱っています。ポロラルフローレン、ブルックスブラザーズなどアメトラ系がお好きな方には特にオススメです^^
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