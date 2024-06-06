【未使用品】コーチ COACH コインケース カードケース CE713

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この度は数ある商品の中ご覧いただき誠にありがとうございます。以下、商品説明・商品状態を記載しておりますので最後までご覧ください。【商品説明】コーチの伝統的なレザークラフトにピーナッツの仲間たちが遊び心を加えた【COACHXPEANUTS】スペシャルコレクション♪スヌーピーがプリントされたとってもお洒落なカードケースです。薄いデザインながらカード5枚のほかに小物類を収納可能。背面にはレシートやお札が入るスリップポケット付きで実用性抜群！ご自分用にはもちろん、プレゼントにも喜ばれること間違いなし☆■COACHXPEANUTSジップカードケース・スヌーピーモチーフ【品番】CE713QBRQD【カラー】SV/Blue【サイズ】縦8cmx横12.5cm【素材】リファインドペブルレザー【仕様】カードスロットx5、ジップポケット【付属品】COACHの透明袋、タグ【その他】●アメリカのコーチアウトレット店で購入しました。購入後は自宅保管していました。●アウトレット品合皮の匂い、縫製の甘さ使用に差し支えないの目立たないスレ、袋のシワ、押し跡、汚れが見られる場合があります。通常の商品と見劣りする場合がございます。アウトレット品だと言うことご理解の上でのご購入お願い致します。気になる方はアウトレットではなく国内正規店でお買い求めください。「こちらのアウトレットの買取査定に関して」国内買取店舗数ナンバーワンのおたからやでは安心してくださいとのお墨付きでの査定をして頂きました。そのほか個人の買取店、ハードオフも査定して頂きました。●写真の色やサイズ感等、撮す角度や光の具合によって実際のお色やサイズの見た目と異なる場合がございます。※参考価格定価＄238＝34,986円#COACH#コーチ#プレゼント#COACHコインケース#アウトレット#COACHアウトレット#母の日#父の日#ギフト#贈り物#レディースカードケース#COACHレディースコインケース#レディース#スヌーピー#COACH×PEANUTS#PEANUTS#レディースコインケース