美品 楠本恵子「ゆれとうとⅠ」キャンバスにアクリル 肉筆画 直筆サイン入 立体額

ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：「ゆれとうとⅠ」作家名：楠本恵子技法：アクリル肉筆画ぱっと明るい黄色が綺麗な楠本恵子さんの作品です。「夢と希望の色＝Yellow」で表現しています。飾りやすいサイズ感でお洒落な額装ですのでインテリアとしてもおすすめです。キャンバスの横に直筆サインがあります。ガラス板のおしゃれな立体額です。保存箱も付属いたします。ダメージは無く美品です。サイズ額：縦32センチ×横25センチ×厚さ4センチ画：縦22.5センチ×横15.5センチ＜作者来歴＞楠本恵子福岡市出身の画家。楠本さんは1975年、西南学院大卒業。福岡や東京、ニューヨークなどで個展開催。福岡女子大や下関市民病院、黒川inn美術館などにパブリックコレクションがある。日本美術家連盟会員、女流作家協会委員。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。1131※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。#骨董 #骨董品 #アート #美術 #絵画 #画家 #アーティスト #オブジェ #かわいい #おしゃれ #インテリア #アンティーク #ヴィンテージ #版画 #ディスプレイ #イラスト #ポップアート #ポップ #現代アート #現代美術 #洋画 #洋画家 形式...額縁入り主題...静物主な画材...アクリル絵の具



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