タグ付】ダーバン スーツ セットアップ ストライプ 薄手 背抜き 黒 ...

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商品詳細
ダーバンのスーツ セットアップです。センターベント背抜き2ボタンストライプ【状態】新品未使用で自宅保管品ですが、スーツカバーをして保管していたので、状態は問題ないかと思います。【サイズ】94A6表記 Lサイズ相当ジャケット肩幅44身幅49袖丈61着丈72パンツウエスト82股上25股下73裾直し10cm裾幅20誤差はご了承ください。【素材】写真5枚目に記載【カラー】ブラック 少しグレーがかったブラックです。○発送基本1.2日で簡易梱包にて、発送致します。ご質問やご要望はお気軽にコメント頂けると嬉しいです。
http://narcologia.ru/goods/Addict506518.html
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http://narcologia.ru/goods/perforce650065.html
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