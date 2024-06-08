タグ付】ダーバン スーツ セットアップ ストライプ 薄手 背抜き 黒 ...

ダーバンのスーツ セットアップです。センターベント背抜き2ボタンストライプ【状態】新品未使用で自宅保管品ですが、スーツカバーをして保管していたので、状態は問題ないかと思います。【サイズ】94A6表記 Lサイズ相当ジャケット肩幅44身幅49袖丈61着丈72パンツウエスト82股上25股下73裾直し10cm裾幅20誤差はご了承ください。【素材】写真5枚目に記載【カラー】ブラック 少しグレーがかったブラックです。○発送基本1.2日で簡易梱包にて、発送致します。ご質問やご要望はお気軽にコメント頂けると嬉しいです。



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