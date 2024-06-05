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VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 2重デザインチェーンネックレス
商品番号 G99275237532
商品名

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 2重デザインチェーンネックレス
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで買い付けた2連デザインチェーンネックレスになります。全体的に多少のサビ・褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約102㎝　素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）二重にしてお使い頂けるネックレスです。チェーンのデザイン性も高く雰囲気あるアイテムとなっています。この機会にいかがでしょうか⁇A83
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