【まもなく出品取りやめ】ESTNATIONセットアップネイビー

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商品詳細
ESTNATIONセットアップネイビー購入後、試着程度の品です。10万円ほどで購入しました。色調はネイビーですが、メランジ調にネイビーの中にホワイトのような色味もあり、素材がポリエステルですので、通気性もよくストレッチも効くため、普段使いだけでなくビジネスシーンでもお使いいただけます。また、パンツのウエスト部分はゴムになっておりまして着用時はリラックスした状態で着用いただけますが、ベルトループもついておりますので、上からベルトをすればスーツのようにも着ていただけます。パンツ股下66cm季節感···春、夏、秋カラー···ブルー季節感···春、夏、秋
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