ディズニー⭐︎タワーオブテラー

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）●サイズ：Ｍ●状態：中古になります。クローゼット保管です。●その他、注意事項：自宅にて保管していますので、毛玉や細かいゴミなど付いてる恐れがあります。発送前には必ず確認してから発送したいと思います。完璧な物をお求めの方のご購入はお断りします。他に質問ございましたら、よろしくお願いします。当方、禁煙者で動物なども飼っておりません。#stussy#supreme#wtaps#ape#nike#adidas#jordan1#jordan4#サンフランシスコ#古着#デッドストック#スーパーボウル#ラルフローレン#ラコステ#90s#80s#hyde#hide#GLAY#hide#FRUITOFTHELOOM#ディズニー#Disney#ミッキー#ミニー#90S#90年#タワーオブテラー#towerofterror#スプラッシュマウンテン#ビッグサンダーマウンテン#ホーンテッドマンション#ウォルトディズニー#ディズニーワールド#ディズニーランド#ディズニーシー#ミッキーマウス#ミニーマウス#ドナルドダック#グーフィー#プルート