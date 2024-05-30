Barrage メンズビジネススーツセットアップダークネイビー A5 M ...

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◼No／3851スーツセットアップテーラードジャケットストライプ◼コンディション多少使用感はございますが目立った傷や汚れは見当たらずですが中古品古着にご理解頂きご購入下さい。◼カラー／ダークネイビー 映りにより色味が異なる場合があります。◼サイズ／A5/83平置き実寸（約）■ジャケットA5肩幅43.5cm身幅49.5cm着丈73cm袖丈60.5cm■パンツ83ウエスト41.5cmヒップ 49.5cmわたり31cm股上23.5cm股下75cm裾幅20cm多少の誤差はご了承ください。素材/写真にてご確認ください----------------他にも人気アイテムメンズアパレル多数出品しております！#Re_clothe宜しければご覧ください^^----------------◆必ずプロフィールご覧頂き、ご購入下さい◆※素人検品のため見落としがある可能性も含めた お値段ですので、ご了承ください。※発送はコンパクトに畳ませて頂きますので 畳じわなどご理解お願い致します。※他でも販売中の為、削除する事がございます。