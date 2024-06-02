caseycasey ケイシーケイシー　ニット帽

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CASEY CASEY MOSS STITCH BEANIE /21HK006

2022年にドーバーストリートマーケットで購入したcaseycaseyのニット帽です。オレンジのモヘアがインパクトがあり可愛いです。日本にあまり入荷していないものです。1回着用のみ、かなりの美品です。定価約3万5000円