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HERMES グローブホルダー　ゴールド　エルメス　フィルー
商品番号 R40718255874
商品名

HERMES グローブホルダー　ゴールド　エルメス　フィルー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆全商品鑑定済みの正規品です！安心してご購入ください!24時間以内発送を心掛けてます☆#ゆひブランドshop#ゆひアクセサリーshop【ブランド】HERMESエルメス【商品名】グローブ　ホルダー【カラー】ゴールド【サイズ】タテ約6㎝ヨコ約3㎝※素人計測のため、誤差が出る場合がございますがご了承ください【付属品】なし【状態】◆全体◆中古品のため傷汚れございますのでご理解いただける方のみご購入ください安心してご使用いただけるよう超音波洗浄機→消毒を行ったクリーニング済みの商品です^_^#ゆひブランドshop#ゆひアクセサリーshop　商品の購入先は全てブランド正規店、大手中古ブランド取扱店等により真贋審査を行った正規品になります。万が一、正規品でないと判明した場合は全額返金保証させていただきますので安心してご購入いただければと思います。保証についてはすり替え防止のため到着後2日以内とさせていただきます。他のフリマサイト等で並行出品しているため、場合によってはお取引をキャンセルさせていただく場合がございますのでご了承ください。カラー···ゴールド436
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