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エレキギター テレキャスター playtech
商品番号 M38859908663
商品名

エレキギター テレキャスター playtech
ブランド名 プレイテックス
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難う御座います！使わないのに友人がくれた物なので当方詳しくないので答えきれない質問もあろうと思いますがよろしくお願い致します！プレイテックのテレキャスター、ジャンクです。弦が2本ありません！動作確認出来ません！（アンプとか無いので）傷有ります（画像にて）ネックとボディの付け根に塗膜の亀裂有ります（奥まで影響しているかは不明です）修理練習用、改造ベースのギターにオススメです。長期自宅保管である事をご理解の上でよろしくお願い致します！クレーム対応、返品、返金には応じません！ギターエレキギター
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