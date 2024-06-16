Chrome Heartsタイニークロス　クロムハーツ　ネックレス　トップ

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商品詳細
クロムハーツの、タイニークロスになります。約9年前に大宮のユナイテッドアローズにて購入した物ですので間違いなく本物です。購入後に他店にてアフターダイヤ加工をしました。45cmチェーンはクロムハーツ製ではなく普通のシルバーチェーンになります。鑑定はしておりませんが、ダイヤはおそらくジルコンダイヤだと思います。原本付きです。
http://narcologia.ru/goods/unusable359074.html
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