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Chrome Heartsタイニークロス　クロムハーツ　ネックレス　トップ
商品番号 M38666653705
商品名

Chrome Heartsタイニークロス　クロムハーツ　ネックレス　トップ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツの、タイニークロスになります。約9年前に大宮のユナイテッドアローズにて購入した物ですので間違いなく本物です。購入後に他店にてアフターダイヤ加工をしました。45cmチェーンはクロムハーツ製ではなく普通のシルバーチェーンになります。鑑定はしておりませんが、ダイヤはおそらくジルコンダイヤだと思います。原本付きです。
http://narcologia.ru/goods/unusable359074.html
http://narcologia.ru/goods/choice166485.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose288540.html
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