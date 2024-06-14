メンズ シルバー ゴルチエsilver925 ストーンリング

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JeanPaulGAULTIERsilver925ストーンリングデッドストック現品限り20年程前に大丸心斎橋店で購入しましたリングゲージが無いので素人採寸になりますがリング内径19㎜19号だと思います21号の指にも嵌まり抜けもしますがキツい感じがあります90年代、尖ってた時代のゴルチェ独特のデザインでかなり目立つお品だと思いますお気に入りですがサイズが合わなくなったので出品します石の種類は購入当時に聞いた様な気がしますが忘れましたブラウンスモーキークォーツ(茶水晶)に良く似た色味です使用に伴う細かい擦れや傷があります画像でご確認ください2枚目の画像、分かりにくいですがJeanPaulGAULTIERsilverの刻印があります画像の箱は付属しませんused品とご理解の上、ご購入お願いします#シルバー#アクセサリー#リング#指輪#シルバー925#メンズ#レディース#ストーン#ジャンポールゴルチエ#ゴルチエ#パワーストーン#水晶#デッドストック材質···シルバー装飾···その他ストーン材質···シルバー