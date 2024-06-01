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商品詳細
●商品紹介MEROLA メローラ手袋素材：羊革スエードレザー裏地：カシミヤカラー：ダークブラウンサイズ：7.5寸法：21cm定価（参考）：19,360円メローラは、イタリアの老舗ブランドで、その作品は、映画「ローマの休日」を始め、ハリウッド映画でも度々使用されてきました。手袋は厳選された革を使用し、熟練した職人技術により抜群のフィット感を生み出し、エレガントな手の美しさを演出します。スーツやジャケットに合わせると、かっこよくキまります。
http://narcologia.ru/goods/preference514838.html
http://narcologia.ru/goods/perforce674965.html
http://narcologia.ru/goods/seamless554529.html
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MEROLA メローラ手袋 スエードレザー ブラウン-
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