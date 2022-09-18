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SideM プロミ2019 ライブ ブルーレイディスク
商品番号 R71575624263
商品名

SideM プロミ2019 ライブ ブルーレイディスク
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,622 円
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商品詳細

2.3回ほど視聴しその後は暗所にて保管しておりました。即購入可THEIDOLM@STERSideMPRODUCERMEETING315SP@RKLINGTIMEWITHALL!!!EVENTBlu-ray豪華6枚組に、3日間の内容を収録！2019年3月15日～17日の3日間、幕張イベントホールで開催した『アイドルマスターSideM』初のプロデューサーミーティング「THEIDOLM@STERSideMPRODUCERMEETING315SP@RKLINGTIMEWITHALL!!!」を映像化！トークあり、朗読あり、ライブありの盛りだくさんの内容でアイドルとプロデューサーみんなで315の3日間をお祝い！ライブパートでは初披露となる属性曲のほか、プロデューサー参加型の企画として「パッション爆裂！楽曲シャッフル大作戦」で投票された楽曲をもとに属性ごとにカバー曲も披露！3日間の公演本編のほか各日のメイキング映像も収録！＜概要＞THEIDOLM@STERSideMPRODUCERMEETING315SP@RKLINGTIMEWITHALL!!!【日程】2019年3月15日（金）・16日（土）・17日（日）
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