ダニエル・ムーンコラボ商品　24.5cm　UK5.5　USA6¹/₂

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商品詳細
カラーリングとタオル地が可愛くてメンズでしたが購入した所、やはりサイズ的に大きかったので出品します。5回くらい着用です。箱有りですが、底に破れ有り。サイズ:24.5cm UK5.5 USA6¹/₂ヘアアーティストのダニエル・ムーンがデザインしたビンテージテイストのリーボックシューズ。ヘアスタイリストにとってのマストアイテムのタオルを参考にしている。ヘアスタイリストのダニエル・ムーンとリーボックとのコラボレーションで作り出されたメンズクラシックレザーシューズ。メインカラー...ホワイト,ベージュ,ピンク,ゴールドスニーカー型...ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/stage586997.html
http://narcologia.ru/goods/protein914734.html
http://narcologia.ru/goods/seamless473229.html
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エトランジェ ディ コスタリカ 2024年マンスダイアリー100シート TYPO_ONYX B6 BLACK 0205-NB61T1-21-022
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