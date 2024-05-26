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ダニエル・ムーンコラボ商品　24.5cm　UK5.5　USA6¹/₂
商品番号 D23002367078
商品名

ダニエル・ムーンコラボ商品　24.5cm　UK5.5　USA6¹/₂
ブランド名 リーボック
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラーリングとタオル地が可愛くてメンズでしたが購入した所、やはりサイズ的に大きかったので出品します。5回くらい着用です。箱有りですが、底に破れ有り。サイズ:24.5cm　UK5.5　USA6¹/₂ヘアアーティストのダニエル・ムーンがデザインしたビンテージテイストのリーボックシューズ。ヘアスタイリストにとってのマストアイテムのタオルを参考にしている。ヘアスタイリストのダニエル・ムーンとリーボックとのコラボレーションで作り出されたメンズクラシックレザーシューズ。メインカラー...ホワイト,ベージュ,ピンク,ゴールドスニーカー型...ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/stage586997.html
http://narcologia.ru/goods/protein914734.html
http://narcologia.ru/goods/seamless473229.html
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