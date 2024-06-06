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- アレンバック 「黄色い花束」 リトグラフ 直筆サイン・エディション有り
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商品詳細
(作家名)ジャン クロード アレンバック(作品名)黄色い花束(技法)リトグラフ(サイズ)額外側 縦８８cm✖️横６９.５cm(状態)作品 良好 額 多少のスレ有り※新品ではございませんので美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。※当サイトでは作品を販売致しております。 額、金具、マットの傷や汚れ等によるクレームはお受け出来ません。(サイン)本人直筆サイン・エディション有り(付属品)無し(発送について)ヤマト運輸宅急便１８０サイズになります。
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