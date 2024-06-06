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アレンバック　「黄色い花束」　リトグラフ　直筆サイン・エディション有り
商品番号 M95928578089
商品名

アレンバック　「黄色い花束」　リトグラフ　直筆サイン・エディション有り
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 9,288 円
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商品詳細

(作家名)ジャン　クロード　アレンバック(作品名)黄色い花束(技法)リトグラフ(サイズ)額外側　縦８８cm✖️横６９.５cm(状態)作品　　良好　　　　　　額　　　多少のスレ有り※新品ではございませんので美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。※当サイトでは作品を販売致しております。　　額、金具、マットの傷や汚れ等によるクレームはお受け出来ません。(サイン)本人直筆サイン・エディション有り(付属品)無し(発送について)ヤマト運輸宅急便１８０サイズになります。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic928137.html
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